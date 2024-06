Tap, aumenta l’offerta estiva di posti da Venezia

Sono 14 i collegamenti settimanali diretti fra Venezia e Lisbona operati da Tap Air Portugal, che ha appena festeggiato i 20 anni di attività dalla città lagunare.

“Il numero di collegamenti della summer 2024 è invariato rispetto a quelli della stagione 2023, ma i voli sono operati con aeromobili più grandi - sottolinea Davide Calicchia, Market Manager di Tap Air Portugal in Italia -. Siamo infatti passati dagli Embraer 190 e 195 agli Airbus A320, generando un incremento dell’offerta di posti di circa il 15%. Abbiamo anche constatato che a un’offerta maggiore è corrisposto un incremento di prenotazioni da Venezia a Lisbona e siamo fiduciosi che questa tendenza prosegua nel futuro”.

Il Portugal Stopover

Votata anche quest’anno come migliore compagnia europea per volare in Africa e Sud America ai World Travel Awards, Tap con le sue 96 frequenze settimanali si conferma vettore di riferimento fra l’Europa e il Brasile. Il vettore offre collegamenti diretti da Lisbona per Belém, Belo Horizonte, Brasilia, Fortaleza, Natal, Macéió, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e San Paolo. E fra le altre destinazioni servite con coincidenze vi sono anche Boston, Chicago, Miami, New York, San Francisco, Washington, Toronto e Montreal in Nord America, ma anche Dakar, Luanda, Maputo e Capo Vede nel resto del mondo.

Grazie al Portugal Stopover, inoltre, i passeggeri delle tratte intercontinentali che non hanno come destinazione finale Lisbona o Porto ma che si fermano in una di queste città possono beneficiare, all’andata e al ritorno, di una sosta in Portogallo che può arrivare fino a dieci notti, senza alcun costo aggiuntivo nella tariffa.