Sono utili in calo rispetto allo scorso anno quelli registrati nel terzo trimestre di gestione di Tap Air Portugal. I 117,8 milioni del periodo rappresentano quasi 63 milioni in meno sul terzo trimestre 2023, ma restano comunque in lieve crescita sul 2019.

“Siamo soddisfatti della nostra performance nel terzo trimestre del 2024, nonostante le due grandi sfide affrontate: la difficile situazione della gestione del traffico aereo in Europa e le significative svalutazioni valutarie – sottolinea il ceo Luis Rodriguez -. Il miglioramento della puntualità e dell'indice NPS (Indice di Soddisfazione del Cliente) e la stabilizzazione della regolarità operativa confermano un'operatività più solida con un servizio migliore per i nostri clienti, che ha portato a un incremento dei ricavi e al consolidamento dei risultati operativi”.

Nei primi nove mesi del 2024 i ricavi operativi sono stati pari a 3.252,6 milioni di euro, con un incremento del 2,8% rispetto ai primi nove mesi del 2023 e del 30,6% rispetto ai primi nove mesi del 2019, trainati da un aumento della capacità (+2,3%) e da un migliore load factor (+1 p.p.), dai ricavi da biglietteria, e da un significativo aumento dell'attività nei ricavi da manutenzione (+39,8%).