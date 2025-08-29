Un utile netto di 37,5 milioni di euro e ricavi operativi in aumento. Dopo un inizio d’anno impegnativo Tap ha registrato una performance positiva nel secondo trimestre, con un incremento delle operazioni.

Nel secondo trimestre 2025 i ricavi operativi sono aumentati dell’1,7% su base annua, raggiungendo 1.131,7 milioni di euro, trainati principalmente dall’aumento dei ricavi da passeggeri (+3,1%).

Tap ha registrato un ebitda ricorrente di 256,3 milioni di euro nel periodo, con un margine del 23%, e un ebit ricorrente di 136,5 milioni di euro, con un margine del 12%.

“I solidi risultati operativi - commenta il ceo di Tap, Luís Rodrigues - hanno contribuito a compensare parzialmente l’impatto degli eventi straordinari del primo trimestre e rafforzato al contempo la resilienza dei nostri team e la robustezza del nostro network”.

Passeggeri e load factor in aumento

Sempre nel secondo trimestre 2025 Tap ha trasportato 4,4 milioni di passeggeri, con un incremento del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, operando circa 30mila voli, in crescita dello 0,8%. La capacità (misurata in ask) è aumentata del 4,8% rispetto al 2024, mentre il load factor è migliorato di 2,3 punti percentuali, raggiungendo l’85%.

“Continuiamo a operare in un contesto altamente competitivo, con pressione sui ricavi unitari e sfide operative persistenti, in particolare per quanto riguarda la puntualità - continua il ceo -. Ciononostante, durante il trimestre abbiamo registrato un miglioramento anno su anno della regolarità. Mentre affrontiamo una delle estati più impegnative dal punto di vista operativo degli ultimi anni, con forti vincoli ai controlli di frontiera negli aeroporti nazionali che incidono in modo significativo sulla nostra attività, restiamo concentrati nel garantire operazioni affidabili, lavorando al contempo per rafforzare l’ecosistema nazionale dell’aviazione”.

Le nuove rotte

Durante il trimestre sono state introdotte nuove rotte e sono state riaperte rotte stagionali. Da Lisbona ne sono state riaperte quattro estive: Alicante, Ibiza, Minorca e Palma di Maiorca. È stata inoltre ripristinata la rotta annuale Lisbona–Porto Alegre. Sono state lanciate anche nuove rotte a lungo raggio e domestiche, tra cui Lisbona–Terceira–San Francisco, Lisbona–Los Angeles, Porto–Boston e Faro–Funchal.

Nel primo semestre 2025 Tap ha trasportato complessivamente otto milioni di passeggeri, con un incremento del 2,2% rispetto al primo semestre 2024. Il numero di voli operati è rimasto praticamente stabile, con una crescita annua dello 0,2%.

“Con il superamento del piano di ristrutturazione - conclude Rodrigues - le nostre priorità restano chiare: trasformare Tap in un’azienda costantemente redditizia e attrattiva, consolidando l’efficienza operativa e la sostenibilità finanziaria. Questo percorso è possibile solo grazie al continuo supporto dei nostri stakeholder e, soprattutto, alla dedizione delle nostre persone”.