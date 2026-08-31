Tap, perdita di 99 milioni nel primo semestre: pesa il caro carburante

I passeggeri sono in aumento, ricavi in crescita, ma il caro carburante fa andare in rosso i conti di Tap. La compagnia di bandiera portoghese, in una nota, ha infatti comunicato di aver registrato una perdita di 99,2 milioni nel primo semestre del 2026, rispetto a una perdita di circa 70 milioni di euro registrata nello stesso periodo dell’anno precedente.

Questo risultato si è avuto nonostante i ricavi siano cresciuti del 4,3% arrivando a quota 2,04 miliardi di euro, trainati da un incremento del 4,2% del numero di passeggeri. I costi del carburante per aerei sono tuttavia aumentati di quasi il 19%, determinando il bilancio semestrale negativo.

I risultati del semestre arrivano mentre il governo portoghese si appresta a scegliere tra Lufthansa e Air France-Klm per la cessione di una quota di minoranza in Tap.