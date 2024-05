Thai Airways, dal 1° luglio torna il Milano-Bangkok

La data è quella del 1° luglio. Quel giorno infatti Thai Airways International riprenderà i collegamenti con l’Italia reintroducendo il non-stop giornaliero da Milano Malpensa all’Aeroporto Internazionale di Bangkok-Suvarnabhumi, operato da Boeing 787 Dreamliner.

“Aver ripreso i collegamenti non-stop e poter garantire un’esperienza di viaggio all’avanguardia grazie ai nuovi Boeing 787 Dreamliner rappresenta un grande successo per la nostra compagnia - ha commentato Armando Muccifora, sales manager Italy, South East Europe, Mediterranean & Africa di Thai Airways International -. Siamo gli unici a operare un collegamento non-stop tra Italia e Thailandia, una destinazione in costante crescita nel mercato italiano. Grazie alla reintroduzione dei voli tra Milano e Bangkok, Thai torna a ricoprire una posizione leader nei collegamenti tra l’Italia e il Sud-Est asiatico”.

Gli orari e le classi di servizio

Il volo decollerà da Malpensa alle 14,05 e il ritorno da Bangkok è alle 00,40, con arrivo a Milano alle 7,35. A bordo La Royal Silk Class offre poltrone che si trasformano in veri e propri letti e proposte culinarie presentate e curate dalla chef stellata Duangporn Songvisava (nota come Chef Bo), con un menu internazionale che trae ispirazione dall cultura thailandese e prevede l’uso di ingredienti locali selezionati. L’Economy Class, invece, è progettata per massimizzare il comfort dei passeggeri con poltrone ergonomiche, ampio spazio per le gambe e schermi individuali per l’intrattenimento a bordo. I passeggeri possono inoltre scegliere tra un’ampia gamma di pasti e bevande ispirati alla cucina thailandese e internazionale.