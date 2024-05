Viaggi in Thailandia e Cambogia, nuovi centri per l’emissione dei visti

Visti più facili per Thailandia e Cambogia. In seguito alla crescente domanda verso i due Paesi, VFS Global, azienda specializzata nell’outsourcing e nei servizi tecnologici per Governi e sedi diplomatiche, sta aprendo nuovi centri per l’emissione dei permessi, garantendo così ai viaggiatori italiani servizi e procedure più snelle ed efficienti, a servizio del turismo leisure e business.

Un nuovo centro è stato inaugurato lo scorso 25 aprile a Bangkok. “Thailandia e Cambogia sono fonti fondamentali sia di turismo che di investimenti per l’Italia, e anche per questi motivi siamo molto impegnati a snellire le procedure per i viaggiatori – spiega in una nota Paolo Dionisi, Ambasciatore d’Italia in Thailandia -. Questo nuovo e più grande centro di richiesta visti, ancora più vicino al cuore finanziario ed economico della città, garantirà ai richiedenti un’esperienza più comoda e agevole per preparare adeguatamente il loro viaggio in Italia. Il processo di visto è estremamente importante per noi in quanto è la prima vetrina per il nostro Paese ai potenziali viaggiatori. Questo è il motivo per cui abbiamo lavorato con la VFS Global per migliorare e ottimizzare ulteriormente un servizio già di alta qualità.”

Le nuove strutture sono spaziose, dotate di comfort e servizi moderni, con personale addetto ad assistere la clientela in ogni fase della pratica. Per migliorare ulteriormente il servizio, è previsto un supporto dedicato tramite call center, insieme alla funzione click-to-talk, via e-mail e Web Chatbot per una rapida risoluzione delle domande.

“Il nuovo e rinnovato centro di Bangkok, in Thailandia, insieme ad altri due a Chiang Mai e Phuket - precisa Kaushik Ghosh, head - Australasia, VFS Global -, giocherà un ruolo cruciale nel soddisfare efficacemente la crescente domanda di viaggi verso l’Italia, una delle destinazioni più popolari al mondo. Il nuovo centro di Phnom Phen è anche destinato facilitare il processo di presentazione delle domande di visto per l’Italia per i richiedenti in Cambogia. Siamo fiduciosi che questi centri miglioreranno l’esperienza del cliente rendendo il processo di richiesta del visto ancora più agevole, aiutandoci così a servire meglio i viaggiatori”.