Thai Airways potenzia l’offerta sulla Milano-Bangkok

Potenziamento dell’offerta dall’Italia per Thai Airways, che introduce l’Airbus A350 sui collegamenti non-stop giornalieri tra Milano Malpensa e Bangkok nei mesi di agosto e settembre 2026.
L’impiego dell’Airbus A350 consentirà alla compagnia di incrementare la capacità sulla rotta, offrendo ai passeggeri una maggiore disponibilità di posti e un accesso più ampio a tariffe vantaggiose: una novità particolarmente rilevante in un periodo di alta domanda per viaggi verso la Thailandia, il Sud-est asiatico e le principali destinazioni del network.
L’aumento di capacità rappresenta un’opportunità importante per il trade, che potrà contare su una maggiore disponibilità di posti e tariffe promozionali già accessibili attraverso i principali sistemi di prenotazione Gds.
Con questa iniziativa, Thai Airways conferma il proprio impegno sul mercato italiano e rafforza il ruolo di Milano Malpensa come porta d’accesso privilegiata verso la Thailandia, il Sud-est asiatico e l’Australia.
I posti aggiuntivi sono già disponibili presso le agenzie di viaggi, nei sistemi di prenotazione Gds e sul sito ufficiale della compagnia.