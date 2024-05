Torino Airport, 2023 anno record: tutti i numeri

Un 2023 record per l’aeroporto di Torino. L’assemblea dei soci di Sagat Spa ha approvato oggi all’unanimità il bilancio d’esercizio bilancio d’esercizio 2023 della capogruppo e il bilancio consolidato 2023 del Gruppo Sagat, che vedono il valore della produzione attestarsi a 86 milioni di euro, in linea con i valori 2022; i ricavi aviation in crescita del 7,5% sul 2022; e il risultato netto a quota 7,6 milioni di euro.

Guardando gli altri indicatori, gli investimenti si attestano a quota 6,3 milioni di euro; la posizione finanziaria netta a 7,6 milioni di euro, in miglioramento di 10 milioni di euro sul 2022.

Il gruppo ha anche pubblicato il bilancio di sostenibilità 2023. Il rapporto mette in luce in particolare i risultati conseguiti in termini di impegno per la comunità, sostenibilità ambientale e impatto economico.

Tra i dati evidenziati, l’anno record registrato sul fronte del traffico: l’aeroporto, infatti, per la prima volta ha superato la soglia dei 4 milioni e mezzo di passeggeri (4.531.185), in aumento dell’8,0% rispetto al 2022 e in aumento del 14,6% rispetto al 2019 (ultimo anno pre-Covid).