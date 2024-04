Turismo Torino, approvato il bilancio 2023: un anno positivo

Bilancio positivo per il 2023 di Turismo Torino. L’Assemblea dei soci dell’ente di promozione del capoluogo piemontese ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo e il piano attività 2023 presentato e approvato durante il Consiglio di amministrazione del 15 marzo.

Lo scorso anno ha visto l’Atl mantenere “un virtuoso equilibrio di bilancio – spiega il presidente di Turismo Torino e Provincia Maurizio Vitale -, il cui valore di produzione è cresciuto dell’11% sia per linee interne che esterne, grazie agli investimenti dei propri soci” .

I risultati

Cruciale nel ‘23 è stato il ruolo dell’Atl come ente turistico promotore della vivacità e diversità della provincia di Torino. Gli sforzi congiunti di marketing, sviluppo prodotto, promozione e accoglienza hanno portato a risultati significativi in termini di vendite della Torino+Piemonte Card (78.935 card vendute, + 34% sul 2022), di aumento delle interazioni digitali attraverso i social network e il sito turismotorino.org e del prosieguo di iniziative come la Merenda Reale (oltre 1300 merende servite), l’Extra Vermouth (oltre 1.380 aperitivi serviti) e i Welcome Tour (oltre 1000 i partecipanti tra Torino, Ivrea, Susa, Pinerolo, Chieri e Carmagnola), 487 i gruppi prenotati.

Sul fronte dell’accoglienza, Turismo Torino e Provincia attraverso i suoi 14 Uffici del turismo ha registrato oltre 190.600 tra contatti e passaggi, evaso oltre 576.300 informazioni (il 71% dall’Italia, il 29% dall’estero) per un totale di oltre 28.870 ore di apertura al pubblico; il contact center dedicato al pubblico, scuole e operatori ha invece registrato oltre 31mila telefonate ed evaso oltre 4mila mail.

Sul fronte della promozione, l’Atl ha partecipato a 46 tra fiere, presentazioni, workshop, educational per tour operator in Italia e all’estero, con oltre 19.500 contatti registrati. Sul fronte congressuale, sono stati 15 gli eventi acquisiti. per un totale di 13.650 partecipanti e oltre 40.000 presenze con una ricaduta economica pari a circa 14.242.500 di euro.

Sul fronte della comunicazione, l’attività di media relations ha portato sul territorio circa 30 giornalisti della stampa cartacea e digitale registrando oltre 180 articoli pubblicati con copertura locale, nazionale ed estera.

Quanto ai social, l’Atl è presente su tutti i canali principali (Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, X) registrando oltre 200mila followers e recentemente è sbarcata su TikTok con il profilo tiktok.com/@turismotorino, registrando nei primi tre mesi oltre 10.000 follower. Sul web, la community del sito supera i 785.00 utenti, le views sono a quota 2,7 milioni.