Turismo Torino e Provincia lancia il canale TikTok

Oltre 10mila follower nei primi 3 mesi per il nuovo canale TikTok di Turismo Torino, varato insieme a Btrees Digital Academy.

L’operazione, come spiega una nota, è stata voluta dall’Atl “per descrivere, in modo muovo e coinvolgente, curioso e vivace, il passato, presente e futuro della prima capitale d’Italia e del suo incantevole territorio”.

“Siamo certi – sottolinea Marcella Gaspardone, dirigente di Turismo Torino e Provincia – che l’apertura del canale ci permetta di instaurare un rapporto con nuovi e differenti target di turisti che sempre più si rivolgono alle piattaforme social per scegliere una destinazione di viaggio; aver affidato la strategia di comunicazione in termini di contenuto, frequenza delle pubblicazioni e utilizzo degli hashtag oltre che scelta degli influencer ad una società come la Btrees è un’arma vincente per la promozione della nostra destinazione”.

Per il profilo, Turismo Torino ha anche ingaggiato alcuni tra i più noti influencer de capolouogo sabaudo.