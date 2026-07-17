Primo semestre record per l’aeroporto di Torino. Nel periodo gennaio-giugno, lo scalo ha accolto complessivamente 2,9 milioni di passeggeri (2.888.628), registrando una crescita del 17,3% sullo stesso periodo del 2025.
Rispetto allo scorso anno, l’aeroporto piemontese ha superato la soglia dei 2,5 milioni di passeggeri con un mese di anticipo.
Il traffico internazionale ha superato quota 1,5 milioni di passeggeri, segnando un incremento del +16% rispetto allo stesso periodo del 2025 (1,3 milioni), con 208.959 passeggeri in più.
Nel solo mese di giugno lo scalo ha registrato 479.681 passeggeri complessivi, in crescita del +18,8% rispetto ai 403.643 passeggeri registrati nello stesso mese del ‘25.
Il risultato di giugno si inserisce in una sequenza di performance storiche: gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2026 sono stati, ciascuno, il miglior mese di sempre per l’aeroporto.