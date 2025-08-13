TTG Italia

Torna in pista
il ‘volo misterioso’
di Wizz Air

“Partire sì, ma dove?” di chiedeva la protagonista della celebre canzone Maracaibo. Una domanda che, nel caso del volo misterioso di Wizz Air, è destinata a restare senza una risposta.

La low cost ha rilanciato #letsgetlost, una delle sue iniziative più celebri. Il concorso vedrà i 30 vincitori italiani e un accompagnatore partire per un viaggio misterioso con partenza da Roma Fiumicino il prossimo 12 settembre.

Per partecipare, come spiega una nota della compagnia, sarà sufficiente condividere una foto o un video “che mostri il vostro spirito avventuroso su Instagram, dal 4 al 24 agosto 2025, taggando @wizzair e utilizzando gli hashtag #LetsGetLostItaly e #LetsGetLostwithWIZZ. Unici requisiti da rispettare: assicurarsi che il tuo profilo sia pubblico, essere maggiorenni e residenti in Italia”.

I primi dettagli

Si tratterà di un viaggio di tre giorni e prima della partenza sarà comunicato ai vincitori solo il tipo di clima, per consentire di preparare dei bagagli.

“Siamo entusiasti di lanciare la quarta edizione del nostro leggendario concorso #Let’sGetLost in Italia - commenta Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air -. Dopo il grande successo delle tre precedenti campagne, non potevamo non offrire questa straordinaria esperienza a un numero ancora maggiore dei nostri clienti italiani. Avendo una delle reti di rotte più uniche in Italia, siamo orgogliosi di portare i nostri passeggeri in viaggi indimenticabili alla scoperta del mondo ogni singolo giorno”.

La destinazione, assicura la compagnia, è “una vera gemma nascosta. Non proprio quello che ti aspetteresti”.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana