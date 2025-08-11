Wizz Air, nuove tecnologie in cabina di pilotaggio

Wizz Air sta introducendo nuove tecnologie a bordo degli aeromobili per per supportare operazioni di volo ancora più avanzate e migliorare il comfort dei passeggeri. “Le innovazioni - spiega il vettore in una nota - includono raccomandazioni intelligenti sul percorso di volo per i piloti e sistemi avanzati di guida meteorologica che ora vengono utilizzati su tutti i voli Wizz Air”.

Da marzo, Wizz Air ha adottatp FlyGuide FPO (Flight Path Optimization) di StorkJet, che valuta i modelli di prestazioni degli aeromobili e i dati di volo reali con algoritmi di machine learning.

Inoltre, da agosto i piloti della compagnia possono contrare sui sistemi Aventus e Sigma di Avtech per l’accesso ai dati metereologici in tempo reale.

“Con l’uso attivo di tali tecnologie - spiega la nota -, i voli dovrebbero essere meno esposti a turbolenze, con meno cambiamenti improvvisi di altitudine. I sistemi hanno anche ottimizzato i dati del vento - specialmente durante la discesa - consentendo all’aereo di determinare il punto più efficiente per iniziare la discesa, migliorando l’efficienza del carburante e l’accuratezza dell’arrivo”.