Toscana Aeroporti, ricavi e passeggeri in crescita a metà 2026

Numeri in crescita sia sul fronte economico che dei passeggeri per Toscana Aeroporti, la società che gestisce gli scali di Firenze e Pisa. Il cda ha infatti approvato il bilancio semestrale, registrando ricavi operativi per 56,9 milioni di euro, in crescita dell'8,4%. I ricavi aviation sono cresciuti del 10,8% mentre quelli non aviation del 6,5%. L'utile netto si attesta quindi a 5,8 milioni, in crescita dello 0,9% sul 2025. Gli investimenti complessivi, fanno inoltre sapere dal gruppo, ammontano a 17,9 milioni di euro (+57,2%), principalmente per il nuovo Terminal Arrivi di Pisa.

“Continuiamo a investire nello sviluppo infrastrutturale dei nostri aeroporti - ha commentato Marco Carrai, presidente della società di gestione -, avanzando nell’iter autorizzativo del master plan di Firenze e nel completamento del nuovo Terminal di Pisa”. Nel primo semestre negli scali toscani sono transitati 4,8 milioni di passeggeri, in crescita del 5,9%, con 2,9 milioni per Firenze e 1,9 milioni per Pisa. “I risultati del semestre confermano la solidità del percorso di crescita intrapreso dal gruppo”, ha concluso Carrai.