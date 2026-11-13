Trasporto aereo e minacce ibride, le priorità da risolvere secondo la Iata

Favorire la collaborazione tra Governi, compagnie aeree e aeroporti per fronteggiare le minacce ibride che stanno mettendo a dura prova il trasporto aereo in Europa. È questa la direzione indicata da Nick Careen, vicepresident senior Iata for Operations, Safety and Security, nel corso del Global Tourism Forum 2026 di Bruxelles.

Sottolineando come l’aviazione si trovi a far fronte a rischi molteplici - dai droni alle interferenze con i sistemi di navigazione satellitare, dagli attacchi informatici ai falsi allarmi bomba -, il manager ha rimarcato la necessità di una strategia condivisa per garantire la sicurezza nelle infrastrutture aeroportuali e gestire al meglio le emergenze.

Le priorità

Per la Iata sono tre, in particolare, le priorità su cui il comparto si deve focalizzare: rafforzare la condivisione delle informazioni tra autorità e operatori; adottare un approccio alla sicurezza basato sulla valutazione del rischio; ed evitare inutili duplicazioni delle procedure di sicurezza, estendendo il principio europeo di One-Stop Security a un maggior numero di partner internazionali.

Careen ha, inoltre, sollecitato un maggiore coinvolgimento dei vettori nelle decisioni operative durante le emergenze e, riporta TravelMole, una condivisione dei costi legati a cancellazioni, deviazioni e assistenza ai passeggeri. “Se agiamo nel modo giusto - ha asserito -, tuteleremo quella fiducia che spinge le persone a continuare a viaggiare. È necessario adottare queste misure prima che si verifichi il prossimo incidente, non dopo”.