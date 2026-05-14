Trasporto aereo in Europa:18,5 milioni di posti in più,Italia prima sul podio

Nonostante la crisi internazionale, il mercato del trasporto aereo in Europa si annuncia ancora in crescita e per l’estate prossima è previsto un aumento dei posti in offerta del 3,6%, ovvero qualcosa come 18,5 milioni di posti in più concentrati nei dieci maggiori mercati dell’area. E in questo contesto Italia, Spagna e Grecia fanno la parte del leone con 13,4 milioni di posti, il 72% del totale.

Sono queste le stime effettuate da Oag, che ha rilevato come il maggiore aumento in assoluto riguardi il nostro mercato, con un’analisi che prevede un incremento di 8,9 punti percentuali, grazie in particolare al forte incremento di Wizz Air, che sulla Penisola ha portato l’offerta a +35%.

A seguire Spagna, +7,6%, e Grecia, +5,9%. In generale le low cost sono le compagnie determinanti per questa impennata.

Tra i dieci maggiori mercati europei dell'aviazione la Turchia rappresenta l'unico mercato a registrare un calo, con la capacità internazionale di posti in calo del 2,8% a 53,1 milioni di posti. La riduzione potrebbe contribuire a una ridistribuzione della domanda di tempo libero verso altre destinazioni mediterraneee.