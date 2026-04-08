Calendario scioperi trasporti

(last update: 8 aprile 2026)

Scioperi aerei

10 aprile 2026 (13:00-17:00)

- Dipendenti Enav aderenti a Uilt-Uil in tutta Italia

- Personale Techno Sky

- Controllori Enav di Roma Fiumicino e Ciampino

- Staff aeroporti Milano Malpensa e Linate

- Personale sicurezza Adr di Fiumicino e Ciampino

- Controllori Napoli Capodichino

Scioperi ferroviari

11 aprile 2026

Sciopero di 24 ore del personale RFI addetto alla manutenzione delle infrastrutture in tutta Italia.

Trasporto pubblico locale

13 aprile (11:00-15:00): Napoli - personale Eav

24 aprile (8:45-15:00): Milano - sciopero Atm

Calendario Scioperi confermati:

Aerei:

Treni:

Diritti del passeggero in caso di sciopero

FAQ - Domande frequenti sui diritti durante gli scioperi

Ho diritto al rimborso se il volo è cancellato per sciopero?

Sì, il rimborso del biglietto è sempre dovuto indipendentemente dalla causa della cancellazione, inclusi gli scioperi.

Ho diritto alla compensazione se il mio volo è cancellato per sciopero?

Sì, ma solo se lo sciopero riguarda il personale della compagnia aerea. Gli scioperi di controllori di volo o personale aeroportuale sono considerati circostanze straordinarie e non prevedono compensazione.

Quali treni sono garantiti durante gli scioperi?

I servizi minimi sono garantiti nelle fasce 6:00-9:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali, 7:00-10:00 e 18:00-21:00 nei festivi. L’elenco completo è disponibile sui siti delle compagnie ferroviarie.

Come richiedere il rimborso o la compensazione per un volo cancellato?

Contattare direttamente la compagnia aerea entro 2 anni dal disservizio. Se non si riceve risposta, si può ricorrere all’Enac o eventualmente al Giudice di Pace o a un servizio di conciliazione.