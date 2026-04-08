Calendario scioperi trasporti
(last update: 8 aprile 2026)
Scioperi aerei
10 aprile 2026 (13:00-17:00)
- Dipendenti Enav aderenti a Uilt-Uil in tutta Italia
- Personale Techno Sky
- Controllori Enav di Roma Fiumicino e Ciampino
- Staff aeroporti Milano Malpensa e Linate
- Personale sicurezza Adr di Fiumicino e Ciampino
- Controllori Napoli Capodichino
Scioperi ferroviari
11 aprile 2026
Sciopero di 24 ore del personale RFI addetto alla manutenzione delle infrastrutture in tutta Italia.
Trasporto pubblico locale
13 aprile (11:00-15:00): Napoli - personale Eav
24 aprile (8:45-15:00): Milano - sciopero Atm
Calendario Scioperi confermati:
Aerei:
Treni:
Diritti del passeggero in caso di sciopero
FAQ - Domande frequenti sui diritti durante gli scioperi
Ho diritto al rimborso se il volo è cancellato per sciopero?
Sì, il rimborso del biglietto è sempre dovuto indipendentemente dalla causa della cancellazione, inclusi gli scioperi.
Ho diritto alla compensazione se il mio volo è cancellato per sciopero?
Sì, ma solo se lo sciopero riguarda il personale della compagnia aerea. Gli scioperi di controllori di volo o personale aeroportuale sono considerati circostanze straordinarie e non prevedono compensazione.
Quali treni sono garantiti durante gli scioperi?
I servizi minimi sono garantiti nelle fasce 6:00-9:00 e 18:00-21:00 nei giorni feriali, 7:00-10:00 e 18:00-21:00 nei festivi. L’elenco completo è disponibile sui siti delle compagnie ferroviarie.
Come richiedere il rimborso o la compensazione per un volo cancellato?
Contattare direttamente la compagnia aerea entro 2 anni dal disservizio. Se non si riceve risposta, si può ricorrere all’Enac o eventualmente al Giudice di Pace o a un servizio di conciliazione.