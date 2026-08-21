Turkish Airlines tornerà a volare su Cuba a partire dal prossimo 25 ottobre. Il vettore ripristinerà il collegamento diretto tra Istanbul e L’Avana dopo una sospensione temporanea avviata a marzo. Turkish opererà sulla rotta tre volte a settimana mercoledì, venerdì e domenica) con un Boeing 787 Dreamliner.

Come riporta travelmole.com, la decisione del momentaneo stop ai voli era stata presa sia a causa della carenza di carburante sull’Isla Grande, sia per il calo drastico della domanda. Attualmente Turkish Airlines serve L’Avana con un itinerario che prevede uno scalo a Panama, dove i passeggeri effettuano il trasferimento su un altro aereo prima di proseguire per Cuba. Il ritorno del volo diretto renderà le operazioni più semplici per i passeggeri.

La decisione di Turkish Airlines di ripristinare i voli diretti su Cuba sarebbe legata sia alla disponibilità di carburante negli aeroporti cubani sia a una possibile ripresa della domanda. Collegano l’isola caraibica con il suo hub di Istanbul, il vettore mette la destinazione in connessione con la sua rete in Europa, Asia, Medio Oriente e Africa. L’obiettivo è anche quello di sostenere il settore turistico cubano.