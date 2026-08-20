Iberia conferma la sospensione dei voli su Cuba fino a luglio 2027. La ripresa è stata fissata nell’estate del prossimo anno ma solo “a condizione che le condizioni lo permettano”, in base a quanto riportano fonti della compagnia riprese da hosteltur.com.

Le vendite dei voli, precisa ancora il portale di informazione turistica iberico, restano comunque aperte per luglio 2027.

Iberia ha ampliato le opzioni flessibili per i clienti in possesso di biglietti emessi, che possono scegliere tra un rimborso in contanti o un voucher, oppure cambiare destinazione optando per una di queste quattro alternative: Miami, Panama, Santo Domingo o Messico.

Iberia ha comunque ribadito il suo impegno nei confronti di Cuba, destinazione su cui ha iniziato a operare nel 1949, e la volontà di riprendere le operazioni sull’isola appena possibile.