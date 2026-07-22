Iberostar lascia Cuba con altre compagnie straniere

Dopo l'annuncio della catena alberghiera spagnola Meliá sulla chiusura di tutte le operazioni su Cuba a partire da venerdì, anche la catena Iberostar ha confermato che ormai “non gestisce e non commercializza nessun hotel a Cuba”.

La notizia è stata data da Hosteltur, secondo il quale il 1° giugno scorso la catena alberghiera iberica aveva cancellato di fatto la gestione di dodici hotel. La società aveva tuttavia annunciato che avrebbe mantenuto la sua presenza a Cuba attraverso sei strutture, tra cui Cubanacán e Gran Caribe, che invece oggi potrebbero essere cancellate.

La ritirata delle due catene alberghiere spagnole si aggiunge alla riduzione delle attività di altre compagnie straniere a Cuba, mentre si aggrava anche la situazione dei collegamenti aerei. Nelle ultime settimane Iberia, World2Fly, Air France e Turkish Airlines hanno annunciato la sospensione delle rotte su L'Avana. Solo Air Europa per ora mantiene una presenza limitata e Neos, che ha appena annunciato l’apertura del Roma-Holguin.