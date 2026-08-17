Turkish Airlines potenzia la Cina: voli su Chengdu da novembre

Dal prossimo 11 novembre Turkish Airlines lancia i nuovi voli verso Chengdu, capitale della provincia cinese del Sichuan. Dopo Pechino, Shanghai e Guangzhou, Chengdu diventerà la quarta destinazione della Cina continentale servita dalla compagnia di bandiera turca.

“La Cina occupa una posizione strategicamente importante tra i mercati chiave di Turkish Airlines – dice il ceo di Turkish Airlines, Ahmet Olmutur -. Con il lancio dei nostri voli per Chengdu, uno dei principali centri turistici, tecnologici e aeronautici della Cina, nonché una delle Città della Gastronomia dell’Unesco, stiamo rafforzando ulteriormente la nostra rete di voli nel Paese. Riteniamo che questa nuova rotta contribuirà alla continua crescita dei legami commerciali, culturali e turistici tra la Turchia e la Cina”.

Turkish Airlines opererà tre voli settimanali sulla rotta Istanbul–Chengdu il mercoledì, il venerdì e la domenica, mentre i voli di ritorno da Chengdu a Istanbul saranno operati il lunedì, il giovedì e il sabato. La nuova rotta garantirà un collegamento diretto tra Chengdu, la Turchia e la vasta rete globale di Turkish Airlines.

I voli saranno operati su aeromobili Boeing 787-9 Dreamliner, configurati con una capacità totale di 300 posti.