Turkish Airlines, prosegue il ripristino delle operazioni in Medio Oriente

Dopo la riattivazione, all’inizio di giugno, dei voli per Dubai, Turkish Airlines continua il ripristino del network in Medio Oriente.

Da ieri il vettore è tornato a volare verso Abu Dhabi. E ora si accinge a riattivare i servizi per Dammam (dal 10 luglio 2026), per il Kuwait (dall’11 luglio 2026) e per il Bahrein (dal 16 luglio 2026).

Turkish Airlines ha, inoltre, previsto un aumento delle frequenze dei collegamenti verso il Medio Oriente: Dubai passa da 7 a 14 voli settimanali; Amman da 14 a 21 voli settimanali; e Beirut da 21 a 28 voli settimanali.

Attraverso l’hub di Istanbul, il vettore permetterà di raggiungere dal Medio Oriente oltre 350 destinazioni tra Europa, Asia, Africa, Australia e Americhe.