Turkish chiude settembre a 9 milioni, in crescita sull’anno

Settembre con 9 milioni di passeggeri per Turkish Airlines. La compagnia ha infatti comunicato i dati del mese, durante il quale ha totalizzato un coefficiente di riempimento complessivo dell’86,8%.

Nel dettaglio, il coefficiente di riempimento internazionale è stato dell’86,6%, mentre quello domestico dell’88,2%. I posti-chilometro disponibili (ASK) sono aumentati del 2,5% rispetto ai 24 miliardi dello stesso periodo del 2025, raggiungendo 24,6 miliardi.

Dati ancora più interessanti arrivano dall’aggregato gennaio-settembre. I primi 9 medi dell’anno vedono Turkish in crescita come numero di passeggeri: sono aumentati del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025, raggiungendo 73 milioni.

Il coefficiente di riempimento complessivo si è attestato all’85%, con un coefficiente di riempimento internazionale dell’84,8% e domestico dell’86,7%. I posti-chilometro disponibili sono aumentati del 4,4%, raggiungendo 212,2 miliardi, rispetto ai 203,3 miliardi dello stesso periodo del 2025.