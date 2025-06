Ora è ufficiale. Con una comunicazione inviata alle autorità competenti Turkish ha confermato di avere avviato i contatti per entrare nell’azionariato di Air Europa per una quota al momento non specificata (29,9% secondo alcuni rumors di stampa).

A pochi giorni dall’uscita dalla contesa da parte di Etihad, resta quindi una partita a tre nella compagnia aerea spagnola, con la compagnia turca che si trova così a sfidare i due Gruppi europei Air France-Klm e Lufthansa, che da tempo stanno valutando l’investimento per allargare il raggio d’azione nel Vecchio Continente e non solo.

“Sono in corso colloqui non vincolanti per valutare l’opportunità di un investimento in Air Europa ed esplorare possibili sinergie di collaborazione – si legge nella comunicazione – come parte di un piano volto a rafforzare la propria posizione nel settore globale dell’aviazione e aumentare la competitività”.

Secondo quanto riportato da Business People, nell’affare Air Europa i primi passi concreti si dovrebbero iniziare a vedere durante il mese di luglio quando dovrebbero essere presentate le prime offerte vincolanti.