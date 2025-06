Etihad Airways si è ritirata dalla gara per ottenere una partecipazione in Air Europa. La compagnia aerea, inizialmente apparsa favorita, ha deciso di non proseguire nonostante il suo interesse a espandersi in Europa, secondo quanto riporta El Economista.

Dopo la sua uscita, la selezione si è ridotta a tre contendenti: Lufthansa, Air France-Klm e Turkish Airlines. Secondo quanto riferito, tutte e tre stanno finalizzando le loro offerte per acquisire una partecipazione in Air Europa. Il termine per la presentazione di proposte vincolanti scade all’inizio di luglio, sebbene non sia stata esclusa la possibilità di una proroga.

Come riportato da Preferente , le trattative si sono protratte più a lungo del previsto perché sia Air France che Lufthansa vogliono acquisire una quota maggiore di quella che Globalia è disposta a cedere. Entrambe le parti mirano ad acquisire una quota di maggioranza di Air Europa.

Gli Hidalgo, d’altra parte, aspirano a mantenere il controllo, puntando a cedere solo un massimo del 29%, il che consentirebbe loro di mantenere il controllo del 51% (Iag detiene il 20%).

Non hanno aiutato la valutazione degli Hidalgos di un miliardo di euro, una cifra ritenuta eccessiva dagli acquirenti.