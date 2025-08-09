Verona e Garda Veneto verso un ferragosto in crescita

Prospettive positive per la festività estiva per eccellenza, ovvero Ferragosto, per Verona e Garda Veneto.
I dati previsionali parlano di picchi dell’88% sul lago e del 70% in città per l’occupazione di hotel, soluzioni extra-alberghiere e campeggi, come sottolinea una nota di Destination Verona Garda.
“L’Osservatorio Turistico Verona Garda, capitanato da Destination Verona Garda, offre una panoramica positiva per quanto riguarda il comparto alberghiero, l’extra-alberghiero e i campeggi, a dispetto delle cronache di questi giorni sull’inversione del potere d’acquisito del turista – afferma il Presidente di Destination Verona Garda, Paolo Artelio –. Negli alberghi di Verona, il dato raggiunge il picco al 70% nella notte del 15, con un incremento di +15 punti percentuale rispetto allo scorso anno, mentre sul Lago si raggiunge un buon 88% per la singola notte di Ferragosto”.
Remo Vangelista