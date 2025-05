Turkish entra in gara per conquistare Air Europa

Non solo i big europei. Adesso anche Turkish Airlines entra in gara per conquistare Air Europa. Il vettore turco avrebbe infatti già avuto contatti con la famiglia Hidalgo, cui fa capo la compagnia aerea spagnola.

Fino a questo momento, in pole position per entrare nell’azionariato dell’aerolinea c’erano i due colossi europei Air France-Klm e Lufthansa. Ma adesso, come ricorda preferente.com, l’ingresso di Turkish nella competizione potrebbe modificare gli equilibri e tutte le proposte sarebbero attualmente “in fase di valutazione”.

In gioco però ci sono diversi fattori. Primo tra tutti la quota da cedere: la famiglia Hidalgo, tramite Globalia, vorrebbe mantenere la maggioranza, ma i due big europei vorrebbero una quota maggiore rispetto a quella che gli spagnoli hanno messo in vendita. Ma giocheranno un ruolo fondamentale nella partita anche le alleanze, dal momento che Air Europa condivide SkyTeam con Air France-Klm e Delta, mentre Lufthansa e Turkish Airlines appartengono a Star Alliance.