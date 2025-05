Turchia in grande crescita nel 2025

La Turchia sulla strada del successo nel 2025. Secondo il Wttc, il settore dei viaggi e turismo nel Paese arriverà al 12% del Pil, con un contributo economico di 5,2 migliaia di miliardi di lire turche, in crescita di oltre 200 miliardi rispetto al 2024. La spesa dei visitatori internazionali salirà a 2,6 migliaia di miliardi.

“Il settore dei viaggi e del turismo in Turchia continua a crescere a ritmo sostenuto e sta raggiungendo numeri record – dice Julia Simpson, presidente e ceo di WTTC -. Mentre i viaggiatori cercano esperienze autentiche e arricchenti, la Turchia si sta dimostrando pronta ad accoglierli, offrendo loro un'esperienza di altissimo livello. Il 2025 è sulla buona strada per essere un anno record per il settore dei viaggi e del turismo in Turchia. Sebbene il Paese abbia compiuto grandi passi avanti nel 2024, la spesa dei visitatori internazionali ha registrato un leggero calo. In un mercato globale competitivo, la Turchia deve continuare a innovare e investire per mantenere la sua posizione di leader mondiale”.

Le proiezioni del WTTC indicano che il settore manterrà una forte crescita fino al 2035. Si prevede che il settore dei viaggi e del turismo contribuirà all'economia con 7 migliaia di miliardi di lire turche entro il 2035, quasi il 13% del Pil. La spesa dei visitatori internazionali e quella del turismo nazionale aumenteranno costantemente, raggiungendo rispettivamente 3,4 migliaia di miliardi e 1,7 migliaia di miliardi.