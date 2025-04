Bilaterale Italia-Turchia, Santanchè: “Rafforziamo la cooperazione”

“Incontri come questo sono preziosi per coltivare le relazioni internazionali e sviluppare i legami con mercati importanti, dalle tante potenzialità, non ancora del tutto esplorate e messe a sistema”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha definito il bilaterale che si è svolto questa mattina, quando ha accolto l’omologo turco Mehmet Nuri Ersoy.

Al centro dell’incontro tematiche di stretta attualità quali connettività, sostenibilità e collaborazione sul turismo culturale. Tra i punti affrontati anche l’importanza della formazione per il turismo quale ambito concreto in cui rafforzare la collaborazione tra Italia e Turchia.

“Credo - ha aggiunto Santanchè a margine del bilaterale - che dovremmo anche metterci a lavorare su un nuovo accordo di programma tra Italia e Turchia. Inoltre, dobbiamo sempre ricordarci che il turismo è anche un ponte di pace; quindi, a maggior ragione, è importante che ci siano dei rapporti stretti tra queste nazioni”.

Nel 2024 gli arrivi di turisti turchi in Italia sono aumentati di oltre il 9%, anche in virtù del potenziamento della rete di collegamento trai due Paesi.