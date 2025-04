Santanchè: “I dati di Pasqua confermano la buona salute del nostro turismo”

“Anche per Pasqua, il turismo italiano conferma il suo buono stato di salute”. Il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, accoglie con favore i dati emersi dall’indagine condotta da Tecnè per Federalberghi sulle partenze per le feste e i ponti primaverili.

“Con oltre 11 milioni di italiani in viaggio e un giro d’affari che sfiora i 5 miliardi di euro, i dati diffusi da Federalberghi dipingono un quadro a tinte vivaci”, afferma in una nota la titolare del Mitur.

“In particolare - rimarca -, il fatto che quasi il 90% di concittadini indichi l’Italia come meta preferita è un chiaro segnale non solo della fiducia nel nostro turismo, ma anche della voglia di scoprire o riscoprire il nostro amato Belpaese. Insomma - conclude il ministro -, le vacanze pasquali continuano a tratteggiare un 2025 positivo per l’industria turistica tricolore, incoraggiandoci a guardare con rinnovato ottimismo alla stagione estiva che ci attende”.