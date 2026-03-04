Turkish sceglie le funzioni Google per la localizzazione bagagli

Prende il via la collaborazione tra Turkish Airlines e Google che pone l’obiettivo di portare avanti una trasformazione digitale volto a migliorare l'esperienza di viaggio dei propri ospiti. Come primo passo il vettore sarà partner di lancio “della nuova funzione ‘condividi posizione oggetto’ di Google Find Hub, Turkish Airlines accetta ora i link di localizzazione generati dalla piattaforma come parte integrante del proprio processo ufficiale di recupero bagagli”, spiega Turkish in una nota.

“In Turkish Airlines investiamo costantemente in soluzioni digitali all’avanguardia, basate sui dati, per migliorare l’esperienza di viaggio end-to-end dei nostri ospiti – dice il vice president ground operations Mehmet Yýldýrým -. Integrando tecnologie innovative come Google Find Hub, siamo orgogliosi di essere tra i primi vettori globali a offrire ai passeggeri funzionalità avanzate di tracciamento e recupero bagagli, garantendo un’esperienza più rapida, fluida e rassicurante su tutta la nostra rete di oltre 350 destinazioni nel mondo”.

Grazie a questa collaborazione, i passeggeri che viaggiano con un tag di localizzazione compatibile con Find Hub o un accessorio di rete collegato al proprio bagaglio, possono generare un link di localizzazione sicuro direttamente dall'app Find Hub e condividerlo con un addetto al servizio bagagli di Turkish Airlines, fornendo al personale della compagnia aerea le informazioni precise necessarie per localizzare e restituire i bagagli con maggiore rapidità.