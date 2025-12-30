Cominciano a emergere i primi dettagli sulla compagnia Etna Sky, annunciata e fondata dal parlamentare siciliano Manlio Messina all’inizio del mese di dicembre. Secondo quanto riporta il Quotidiano di Sicilia, infatti, la società è stata iscritta alla Camera di commercio il 10 dicembre scorso, con presidente del consiglio di amministrazione lo stesso Messina.

Accanto a lui, compaiono come soci Angelo Lo Bianco, in passato direttore generale di WindJet e consulente di Airgest e Gaetano Caminita, protagonista con Lo Bianco di Ital Gsa, azienda costituita nel 2021 come broker aeronautico specializzato nell’organizzazione e gestione di voli charter in tutto il mondo.

Ital Gsa ha di recente stretto un accordo con Mayfair Jets, società fondata a Dubai, negli Emirati Arabi, nel 2020 e inseritasi nel settore dei voli charter commerciali e dei jet privati.

Interpellato dal Quotidiano di Sicilia, Messina ha sottolineato che il percorso di Etna Sky prescinde dalle attività di Ital Gsa. A fornire più dettagli sulle attività di quest’ultima società è invece Angelo Lo Bianco. “L’avere dato vita alla joint venture con Mayfair Jets, che è ormai una realtà affermata nel settore dei voli charter, sarà un’opportunità anche per Etna Sky – dice Lo Bianco -. Si può dire che Mayfair Jets, che da multinazionale ha bisogno di un elevato numero di mezzi per coprire le tante rotte che offre, potrà diventare un cliente di Etna Sky e questo darà un tocco di internazionalità alla compagnia siciliana”.