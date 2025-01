United Airlines, dalla primavera a bordo il wi-fi satellitare di Elon Musk

Sarà attivo entro la primavera il servizio wi-fi satellitare di Starlink sugli aerei di United Airlines e il primo il volo commerciale con questo equipaggiamento sarà operato da un velivolo regionale Embraer E-175.

Il vettore ha infatti annunciato che già entro febbraio avverranno i primi test per la tecnologia di SpaceX di Elon Musk, anche se l’accesso al wi-fi in volo non sarà gratuito per tutti, come detto dalla compagnia aerea in precedenza, bensì solo per i membri del programma MileagePlus. Entro la fine dell’anno United intende rendere disponibile l’innovazione su tutti gli aerei regionali e sul primo volo a lungo raggio, per poi estenderla a tutta la flotta.

SpaceX, come scrive La Stampa, ha già intese con varie compagnie aeree per fornire servizi internet in volo e ha firmato accordi, tra gli altri, con Hawaiian Airlines e il vettore regionale Jsx.