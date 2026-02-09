Un nuovo volo e più frequenze. United Airlines continua così anche nel 2026 la sua crescita nel mercato italiano, diventato sempre più strategico nello scacchiere europeo. La compagnia ha chiuso il 2025 con 181 milioni di passeggeri trasportati e un load factor medio del 94%.

“L'obiettivo era 175 milioni, quindi ampiamente superato – ha dichiarato Christian Josso, account manager United -. Inoltre lo scorso agosto l’Italia è stato il primo mercato europeo di accesso agli Stati Uniti”. Sulla scia di questi successi, da maggio debutterà il nuovo volo Bari-New York, operato da United con 4 frequenze settimanali. “Bari è il sesto aeroporto che colleghiamo direttamente con gli States e la nostra 15esima rotta dall’Italia. Solo la Germania ne ha di più, ovvero 17 - ha aggiunto Josso -. Investiamo e incrementiamo, perché il trend è positivo e la domanda cresce”.

Oltre il nuovo volo, infatti, saranno prolungate le frequenze di alcuni stagionali come il Milano-Chicago o il Roma-Denver, che quest’anno avrà 150 partenze in più e sarà operativo dal 29 marzo al 24 ottobre. “Continuiamo ad investire per offrire le migliori soluzioni alle adv e ai to, perché il canale b2b resta il nostro strumento privilegiato”, ha concluso.