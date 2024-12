Sarà operativo dal 2 maggio il primo volo diretto tra Roma Fiumicino e Denver di United Airlines. La compagnia sarà la prima a operare questa rotta esclusiva, aumentando del 16% i posti disponibili da Roma durante l’estate 2025 con sette voli giornalieri verso gli Stati Uniti.

Il collegamento stagionale per Denver si aggiunge alle tratte da Roma e Milano per New York/Newark, Washington D.C., Chicago e San Francisco. Le novità per l’estate 2025 includono poi i collegamenti da Venezia a Washington e da Palermo a New York/Newark. “Questo volo - ha dichiarato Marcel Fuchs di United - amplia il nostro network e offre ai clienti connessioni verso oltre 180 destinazioni”. Aeroporti di Roma sottolinea l’importanza del mercato nordamericano, che registra una crescita del 33% rispetto al 2019. Il servizio sarà operato con Boeing 787-9, offrendo massimo comfort ai viaggiatori.