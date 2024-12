United, 10 milioni di passeggeri a Natale

United Airlines si prepara a un Natale da record. La compagnia aerea americana trasporterà 10 milioni di passeggeri durante le festività natalizie.

Come riporta travelmole.com, dal 19 dicembre al 6 gennaio i pax del vettore saranno in aumento del 12% rispetto allo scorso anno, con una media giornaliera pari a 520mila persone, circa 62mila in più sul 2023.

Venerdì 20 dicembre, venerdì 27 dicembre e sabato 28 dicembre saranno i giorni più trafficati, con oltre 540mila persone sui voli United.