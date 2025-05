Ha debuttato ieri il nuovo volo stagionale non-stop Palermo-New York (Newark) di United Airlines. Un collegamento che sarà operativo tre volte alla settimana e che porta United a essere l’unica compagnia aerea statunitense a effettuare fino a 14 servizi non-stop giornalieri dall’Italia agli Usa.

“Il nostro nuovo volo - ha commentato Thorsten Lettnin, direttore vendite Europa continentale, Medio Oriente, Africa, Israele e India di United - offre una scelta di viaggi ancora più ampia ai nostri clienti in Italia, che ora possono beneficiare non solo di collegamenti diretti da Palermo a New York, ma anche della possibilità di connettersi senza problemi tramite il nostro hub con oltre 55 destinazioni in tutte le Americhe”.

Una rotta che, come ha sottolineato Salvatore Burrafato, presidente di Gesap, “rappresenta un traguardo strategico e un investimento significativo frutto di anni di dialogo costante”.

Prosegue, intanto, lo sviluppo di United in Italia. Partirà infatti oggi, come scrive Il Sole 24 Ore, la nuova stratta stagionale da Venezia a Washington.