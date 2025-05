United Airlines è la prima compagnia aerea a operare un volo diretto tra Roma e Denver. Il nuovo collegamento stagionale, iniziato il 2 maggio dall’Italia, si protrarrà fino al 25 settembre e sarà operato su base giornaliera con Boeing 787-9, con un totale di 257 posti. Tra questi ci saranno 48 sedili-letto con accesso esclusivo al corridoio in United Polaris business, 21 posti in United Premium Plus e 188 posti in economy, inclusi 39 posti Economy Plus con maggior spazio per le gambe e personale.

“Il nostro volo diretto - commenta Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United Airlines - offre ai nostri clienti di Roma una scelta di viaggio ancora più ampia, nonché la possibilità di raggiungere oltre 180 destinazioni in America tramite i nostri hub di New York/Newark, Washington D.C., Chicago O’Hare, San Francisco e ora Denver”.

Gli orari

La partenza da Fiumicino è alle 14,20, con arrivo alle 17,45 ora locale, mentre il decollo da Denver è alle 17,50, con atterraggio a Roma alle 12,20 del giorno dopo. Il design rivoluzionario del Dreamliner offre ai clienti alcune caratteristiche per un maggiore comfort, come finestrini di grandi dimensioni, cappelliere più ampie e un’ illuminazione a Led per simulare le fasi di un’intera giornata, aiutando così i passeggeri a regolare il loro ritmo biologico nei voli a lungo raggio.

La nuova rotta da Roma Fiumicino a Denver fa parte della più grande espansione internazionale nella storia di United, con sei nuove destinazioni e nove nuove rotte attraverso l’Atlantico. Il vettore sta infatti per lanciare cinque nuovi voli dal suo hub di New York/Newark verso destinazioni che nessun’altra compagnia aerea statunitense serve, tra cui Palermo, oltre a Nuuk, in Groenlandia; Bilbao, in Spagna; l’isola di Madeira e Faro, in Portogallo. La compagnia aerea sta inoltre aggiungendo tre nuove rotte da Washington D.C./Dulles, tra cui il suo primo volo in assoluto verso Dakar, Senegal, che opera tutto l’anno e nuovi voli stagionali alla volta di Venezia e Nizza.