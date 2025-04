United Airlines ha annunciato solidi utili per il primo trimestre, nonostante il difficile clima economico che sta avendo un impatto negativo su molte compagnie aeree. Il vettore ha pubblicato i migliori risultati del primo trimestre degli ultimi cinque anni, con un fatturato record di 13,2 miliardi di dollari.

Come riporta Travelpulse i dirigenti hanno dichiarato di aspettarsi di essere una delle due sole compagnie aeree statunitensi in utile nel primo trimestre del 2025. Una serie di ostacoli economici, come l’aumento delle tariffe e la preoccupazione dei clienti per un’imminente recessione, stanno colpendo il settore dei viaggi statunitense, ma la compagnia aerea ha affermato che la forte fedeltà al marchio da parte dei clienti la sta aiutando a superare la tempesta.

“United ha conquistato clienti fedeli al marchio, e sono clienti duraturi - ha dichiarato l’amministratore delegato Scott Kirby -. Ora siamo leader in termini di fedeltà al marchio, con un ampio margine in sei dei nostri sette hub, e a pari merito con un’altra compagnia aerea a Los Angeles. Sono questi guadagni che ci permettono di essere resilienti, anche in questo contesto economico più debole”.

La guerra commerciale del presidente Donald Trump ha però aumentato le probabilità di una recessione economica, colpendo la fiducia delle imprese e dei consumatori: “Le previsioni dipendono dal contesto macroeconomico, che la società ritiene impossibile da prevedere quest’anno con un certo grado di sicurezza” aggiunge United in una nota diffusa dal Sole 24Ore.

Secondo le stime del vettore di Chicago una recessione economica porterebbe a un calo delle entrate di 5 punti percentuali, che si tradurrebbe in un utile rettificato per l’intero anno compreso tra 7 e 9 dollari per azione. Le prenotazioni nelle ultime due settimane sono rimaste stabili, con le cabine premium in aumento del 17% e i voli internazionali del 5% rispetto all’anno precedente.

Le previsioni della compagnia americana arrivano dopo che Delta Air Lines e Frontier Airlines hanno ritirato le loro stime per l’intero anno, affermando che la domanda di viaggi si è “ampiamente bloccata” a causa della crescente incertezza economica.