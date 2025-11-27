Usa, la Faa apre un’indagine sui vettori che hanno violato l’obbligo di riduzione dei voli

La Federal Aviation Administration indagherà sulle compagnie aeree che non hanno rispettato l’obbligo di riduzione dei voli imposto all’inizio di novembre per sopperire alla carenza dei controllori di volo durante lo shutdown.

Ad aver insospettito la Faa il basso tasso di cancellazioni di inizio novembre. “Ci sarà un’indagine”, ha dichiarato l’amministratore della Faa, Bryan Bedford, nel corso di una conferenza stampa all’aeroporto di Newark, riporta Travel Weekly . Bredford ha annunciato che “invieremo lettere a tutti i vettori che, a nostro avviso, non hanno rispettato l’obbligo di ridurre la capacità”.

L’ordinanza emessa dall’ente imponeva infatti alle compagnie aeree di ridurre le operazioni in 39 aeroporti commerciali per agevolare l’operatività dei controllori di volo.