È stato raggiunto un accordo bipartisan al Senato americano per finanziare il governo federale, almeno fino al 30 gennaio e mettere così fine allo shutdown.

Lo ha riferito stamattina la Cnn. In base all'intesa, il voto sull'Obamacare, avversato dai Repubblicani, è stato scorporato e avverrà a dicembre. Sono state invece inserite due misure care ai democratici, ovvero la riassunzione dei dipendenti federali licenziati durante lo shutdown e il pagamento, per gli impiegati in congedo forzato, di una retribuzione retroattiva.

L'accordo rischia tuttavia di saltare nuovamente. Il leader della minoranza democratica al Senato americano, Chuck Schumer, ha infatti dichiarato che voterà contro il piano bipartisan per mettere fine allo shutdown. R. S.