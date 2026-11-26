Sono inferiori alla media delle stime degli analisti gli indicatori con cui easyJet ha chiuso l’esercizio al 30 settembre, l’ultimo bilancio annuale prima del passaggio sotto il controllo del fondo americano Apollo, previsto nel primo trimestre del 2027.

Il motivo del calo, inutile dirlo, l’aumento del costo del carburante, il cui conto è salito dell’11% a circa 3 miliardi di euro. L’utile ante imposte ‘headline’ è sceso dell’89% a 71 milioni di sterline (circa 85 milioni di euro), da 665 milioni (796 milioni di euro) dell’anno precedente, mentre l’utile netto ante imposte del gruppo - come riporta il Corriere della Sera - è stato di circa 29 milioni, contro circa 788 milioni, con un calo del 96%. La differenza, fa ancora notare il giornale, riflette i costi legati alle due offerte di acquisto ricevute nell’anno, quella di Apollo e i ripetuti approcci, poi falliti, di Castlelake. Senza quegli oneri l’utile sarebbe stato di circa 85 milioni, comunque sotto i circa 93 milioni attesi nell’ambito delle previsioni aziendali.

Anche il lento miglioramento rilevato dal vettore dopo l’inizio della guerra non è stato sufficiente a compensare i ricavi persi nelle fasi precedenti.

La divisione vacanziera Holidays ha, invece, registrato un utile ante imposte di circa 318 milioni, da circa 299 dell’anno precedente.