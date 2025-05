Air France-Klm e Lufthansa Group mettono in stand by il processo per entrare nel capitale di Air Europa. Motivo? Pretese troppo elevate da parte della proprietà della famiglia Hidalgo, che punterebbe a capitalizzare il passaggio di mano con una cifra giudicata troppo elevata.

Secondo quanto riportato da Preferente, la compagnia sarebbe stata valutata dal gruppo Globalia 1 miliardo di euro, stessa somma già messa in campo all’epoca della possibile acquisizione da parte di Iag attraverso Iberia.

I dubbi dei pretendenti

Una cifra che, secondo i possibili acquirenti, striderebbe in maniera importante rispetto alla situazione debitoria del vettore (nonostante gli ottimi risultati raggiunti nell’ultimo bilancio).

D'altra parte, le informazioni relative a possibili irregolarità nell'ottenimento del salvataggio statale hanno generato preoccupazione negli organi di direzione della compagnia aerea francese e di quella tedesca, che temono di essere coinvolti in sviluppi giudiziari.