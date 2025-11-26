Venezuela, ultimatum ai vettori dopo le cancellazioni: “Riprendete i voli o sospenderemo le licenze”

Il Venezuela lancia un ultimatum alle compagnie aeree che hanno deciso di sospendere le operazioni nel Paese. Il Governo di Nicolás Maduro ha ordinato ai vettori di riprendere i collegamenti entro le 12 (ora locale) di oggi. In caso contrario, l’Istituto Nazionale di Aeronautica Civile procederà con la revoca dei permessi di volo permanenti che consentono alle compagnie di operare nel Paese.

Interessate dall’ultimatum sono Iberia, Tap, Avianca, Caribbean Airlines, Gol, Latam, Turkish Airlines e Air Europa, che nelle scorse ore si è aggiunta all’elenco annunciando la cancellazione dei servizi in partenza il 27, il 29 e il 30 novembre.

La decisione dei vettori di sospendere gli schedule da e verso il Venezuela è arrivata in seguito allo schieramento di forze militari Usa nel Mar dei Caraibi e - riporta Hosteltur - alla diffusione da parte della Federal Aviation Administration (FAA) di un avviso, in cui si faceva riferimento a una “situazione potenzialmente pericolosa” nello spazio aereo venezuelano e in alcune parti dei Caraibi. Mosse queste ultime condannate dalla Iata.