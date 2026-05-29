Prove di raddoppio in Sicilia. Dopo la già annunciata Etna Sky, all’orizzonte si profila la creazione di una seconda compagnia aerea regionale, 24 Airways, che si propone per avviare sia collegamenti nazionali sia internazionali. Al momento l’avvio dei voli, secondo quanto riportato dall’Ansa, sarebbe ancora subordinato al completamento delle procedure di autorizzazione delle autorità competenti.

La società avrebbe alla base due fondi di investimento con base in Lussemburgo e partirebbe con una flotta di 14 aerei, sia Boeing sia Airbus, con tariffe agevolate e formule dedicate per residenti, studenti, persone con disabilità e loro accompagnatori per i residenti nell’isola. Il piano industriale dettagliato verrà presentato nei prossimi giorni.



“Vogliamo essere una compagnia radicata sul territorio siciliano — ha spiegato l'avvocato Angelo Magni, legale della società — offrendo collegamenti accessibili e servizi affidabili per sostenere lo sviluppo economico e turistico dell'Isola”.