Vietnam Airlines, al via il Malpensa-Hanoi

Primo volo diretto tra Hanoi e Milano Malpensa. A inaugurarlo oggi è stata Vietnam Airlines, che ha riunito all’aeroporto di Milano Malpensa Võ Thị Ánh Xuân, vicepresidente del Vietnam; Duong Hai Hung, ambasciatore del Vietnam in Italia; Raffaele Cattaneo, sottosegretario Regione Lombardia con delega alle relazioni Internazionali ed europee; Monica Piccirillo, direttore aeroporto Malpensa; Armando Brunini, ceo Sea.

“Il nuovo volo diretto tra Milano e Hanoi rappresenta un risultato tangibile della missione istituzionale condotta da Regione Lombardia in Vietnam nell’ottobre 2023 – puntualizza Cattaneo -. La sua attivazione, frutto anche dell’impegno di Sea, conferma l’elevata attrattività della Lombardia come snodo strategico per il turismo e il business, e testimonia la concretezza dei risultati generati dall’azione internazionale della Regione”.

“Siamo orgogliosi del lavoro svolto che ha portato Vietnam Airlines a scegliere Milano come nuova porta d’accesso sull’Italia ed il Sud Europa. Una decisione che si inserisce nella strategia di Sea di potenziare la connettività di qualità, con un focus particolare sui collegamenti di lungo raggio. Malpensa è oggi il primo aeroporto italiano a offrire un volo diretto operato dalla compagnia di bandiera vietnamita, che aggiunge così l’Italia come terzo Paese dell’Europa continentale al proprio network. Vietnam Airlines è la 30ª compagnia del continente asiatico nel portafoglio clienti del nostro aeroporto internazionale. Un risultato che conferma la crescente centralità del mercato asiatico, oggi primo mercato extra-europeo per volumi di traffico, con oltre 3 milioni di passeggeri e una crescita del 24% trainata anche dall’espansione della connettività diretta, in aumento del 30%. Gli aeroporti di Milano gestiti da Sea collegano 195 destinazioni in 83 paesi con 90 compagnie aeree”.

Dang Ngoc Hoa, presidente del cda di Vietnam Airlines, ha chiuso: “La rotta Hanoi–Milano non si limita ad accorciare la distanza tra le nostre due nazioni, crea nuovo slancio per il turismo, il commercio e gli scambi culturali. L’Italia è uno dei mercati europei più promettenti, e questa rotta è una parte chiave della nostra strategia per aiutare il Vietnam a raggiungere l’obiettivo di 22-23 milioni di visitatori internazionali entro il 2025”.

La rotta Hanoi–Milano è operata con aeromobili wide-body Boeing 787, con tre voli andata e ritorno a settimana e un tempo di volo di circa 12 ore per tratta.