Dal 1° luglio Vietnam Airlines collegherà Milano Malpensa con l’aeroporto di Hanoi. Saranno tre, attualmente, le frequenze settimanali con partenze il martedì, venerdì e sabato e il volo sarà operato su base annuale con un Boeing 787.

“Valuteremo la possibilità di aumentare le frequenze nel 2026 portandole a 5, vista l’alta domanda - spiega Massimo Gaggianesi, managing director della compagnia -. Puntiamo sia al segmento leisure sia a quello business e Mice, e stiamo lavorando con l’associazione culturale vietnamita per spingere la destinazione sul mercato italiano”.

Il volo è già da 2 mesi su tutti i gds e, sebbene il vettore non abbia ancora avviato una vera attività di promozione, il trend delle prenotazioni è positivo. Ad aprile, Vietnam Airlines organizzerà un roadshow a Milano per incontrare le adv, seguirà un evento in occasione dell’inaugurazione della tratta.

Negli ultimi due anni, ha fatto notare Gaggianesi, il Vietnam sta registrando dei significativi incrementi anche in virtù della sua immagine di ‘nuova meta’ rispetto ad altri Paesi dell’area asiatica. “Come compagnia – conclude - siamo al fianco del trade con una serie di partnership siglate con importati t.o. tra cui Alpitour, Quality Group, Go Asia, Avventure nel mondo ed Earth Viaggi, così da supportare questa destinazione che oggi si è aperta totalmente al mercato globale”.