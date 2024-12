Vietnam, nuove prospettive per l’Italia grazie al volo diretto

“L’importante è promuovere il turismo verso il Vietnam, e il fatto che dal prossimo anno ci sarà anche un volo diretto faciliterà il nostro lavoro”. Duong Hai Hung, Ambasciatore della repubblica socialista del Vietnam in Italia, confida in un incremento dell’inbound nel Paese, come ha spiegato al termine del primo evento organizzato in ambasciata con la collaborazione di TravelGateway in occasione del Day of Vietnamise Pho&Nem.

Secondo l’ambasciata prima della pandemia gli italiani che viaggiavano verso il Vietnam erano circa 75mila, quest’anno dovrebbero arrivare a 80mila. “Il nostro Paese sta investendo verso tanti mercati - ha continuato l’ambasciatore -. Siamo pronti per accogliere eventi Mice, viaggi di nozze e soprattutto famiglie. Il Vietnam, dal Nord alle spiagge del Sud, può essere visitato sia in inverno che in estate”.

Dal 2025 l’Ente del turismo vietnamita comincerà ad investire in iniziative nel nostro Paese, che punteranno su tre aspetti: destagionalizzazione, con il concetto di destinazione ideale per essere visitata tutto l’anno, gastronomia e cultura . Si comincerà a Milano a gennaio con un festival di musica popolare e si finirà a giugno, sempre in città, con i festeggiamenti per il nuovo volo.