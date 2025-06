Dalla Spagna agli States: le missioni internazionali della Toscana

Rafforzare la propria presenza nel panorama globale del turismo, della gastronomia e dell’artigianato di eccellenza. La Toscana investe nella promozione in Spagna e negli Stati Uniti, con attività che hanno preso il via sabato scorso a Madrid, dove Toscana Promozione Turistica ha incontrato gli organizzatori del Congresso Internazionale Madrid Fusion, gli stessi del Discover Eat in Castilla La Mancha.

Domenica 8 giugno la delegazione toscana si è recata in Castilla La Manca, una delle regioni obiettivo dell’azione della Toscana in Spagna, già oggetto di un patto di intenti che sarà presto formalizzato per rafforzare i rapporti bilaterali in campo turistico. La regione è stata invitata a partecipare a Discover Eat - il primo forum internazionale che collega turismo, gastronomia, identità e sviluppo sostenibile negli ambienti rurali - come modello di riferimento per il turismo enogastronomico a livello mondiale.

La trasferta statunitense

Inizia invece oggi la trasferta statunitense, con un incontro con la stampa questa mattina al ristorante toscano Da Felice 56, a Manhattan, in un evento che prevede una presentazione della regione seguita da un pranzo tipico. Gli argomenti toccati saranno il turismo a cinque stelle - a cura del direttore di Toscana Promozione Turistica, Francesco Tapinassi -, il valore dell’enogastronomia regionale e il turismo culturale, con approfondimenti su patrimonio Unesco, i grandi anniversari del 2025 (650 anni dalla morte di Boccaccio e 550 dalla nascita di Michelangelo), l’opera lirica e il turismo family, con particolare attenzione agli orientamenti del turista statunitense.

Giovedì 12 giugno al ristorante italiano Kistè a Manhattan si inaugurerà l’Italian Aperitif Week (13-22 giugno), manifestazione che coinvolge dieci locali di New York. Regione Toscana, Toscana Promozione Turistica e Vetrina Toscana saranno presenti con il loro logo in tutte le location. Venerdì 13 giugno, a Chicago, la Toscana parteciperà alla Convention delle destinazioni statunitensi con attività di networking BtoB.

Nel pomeriggio del 16 giugno, infine, all’Istituto italiano di cultura di New York si terrà un evento realizzato in collaborazione con il comune di Genova, con una presentazione congiunta delle due destinazioni dal titolo “Tessere storie. Dal Leghorn al Jeans: un viaggio nell’artigianato femminile dalla Toscana a Genova”: un evento focalizzato sulla storia del Jeans - un tempo conosciuto come “Bleu de Gêne” - per la Liguria e su quella del Cappello di paglia - conosciuto come Leghorn negli USA - per la Toscana.

Un viaggio ideale, dai porti di Livorno e Genova fino a New York, per celebrare il Made in Italy e l’artigianato femminile e creare un modello virtuoso di collaborazione tra due regioni che hanno scelto orgogliosamente di portare negli Stati Uniti una narrazione congiunta, coronata dai sapori toscani e liguri. Relatori della presentazione saranno Francesco Tapinassi, Clara Svanera, coordinatrice delle relazioni internazionali per TPTe Sandra Torre, Dirigente Direzione Politiche Turismo e Sport Comune di Genova.