Palladium Hotel Group porterà a Venezia il brand Only YOU

C’è attesa per la prossima apertura del Only YOU Hotel Venice Bonvecchiati, che segna lo sbarco del brand di Palladium Hotel Group in Italia. Non ci sono ancora date certe, ma la catena spagnola sta procedendo con il restyling completo dello storico hotel Bonvecchiati, (che si trova in un palazzo del XVIII secolo a pochi metri da piazza San Marco) che diventerà un cinque stelle con 162 camere.

Oltre all’internazionalizzazione del brand, Palladium intende promuovere l’offerta Only YOU in Spagna dove dispone di cinque hotel nelle principali città: Madrid (due strutture molto centrali ad Atocha e Chueca), Malaga, Siviglia e Valencia.

Infine il gruppo Palladium è presente anche un altro brand di categoria lusso - Bless Collection Hotels - a Madrid e Barcellona. Nella capitale spagnola il Bless Hotel Madrid è un riferimento nel quartiere Salamanca, mentre a Barcellona il 45 Times Barcelona Hotel il prossimo anno entrerà a far parte della Bless Collection anche di nome.